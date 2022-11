39ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας: Πλημμύρισε δρομείς το κέντρο - Οι νικητές στα 10 χλμ

Πλημμύρισε μικρούς και μεγάλους το κέντρο της Αθήνας στον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.

Πάνω από 12.000 δρομείς πήραν θέση εκκίνησης στα 10χλμ και στον αγώνα 10χλμ. Universities Night Run OPAP, που ένωσε φοιτητές από διάφορα μέρη του πλανήτη.

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Ο Μάριος Αναγνώστου του ΓΣ Αναγέννηση Λαμίας αναδείχθηκε νικητής στα 10χλμ του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας με 30.08 και νέο ρεκόρ αγώνων. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Παναγιώτης Πετρουλάκης με 31.05 και στην τρίτη ο Ντάνιελ Πέτσεκ με 32.18.

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου με 33.38 και νέο ατομικό ρεκόρ διαδρομής, ήταν η θριαμβεύτρια των 10χλμ. Ακολούθησε η Ισμήνη Παναγιωτοπούλου με 35.00 και η Ειρήνη Τσουπάκη με 35.16.

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Ο 39ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα είναι ο πρώτος «πράσινος» Μαραθώνιος στον κόσμο, σε μια προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Polygreen, και με εφαρμογή του προγράμματος Just Go Zero, θα δοθούν λύσεις κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων σε διαφορετικά σημεία της διοργάνωσης.

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi