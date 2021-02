Χωρίς αγώνα προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα προημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν, όπου θα βρεθεί για μία ακόμα φορά αντιμέτωπος με τον Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο αντίπαλός του Ματέο Μπερετίνι, ολοκλήρωσε με πόνους στην κοιλιακή χώρα τον σαββατιάτικο αγώνα του απέναντι στον Ρώσο Χατσάνοφ και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει έγκαιρα τον τραυματισμό του.

Η απόφαση για την αποχώρησή του Ιταλού, ανακοινώθηκε λίγα λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος πέρασε ξεκούραστα στην επόμενη φάση.

Ο προημιτελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη. Ο Ισπανός βρίσκεται στο νούμερο 2 της διοργάνωσης πίσω από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο νούμερο 5.

O Ράφα Ναδάλ έχει νικήσει τον Τσιτσιπά 6 φορές σε 7 αγώνες. Υπενθυμίζεται ότι το Αυστραλιανό Όπεν διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, αφού η πολιτεία της Βικτώρια βρίσκεται σε lockdown μέχρι την Τετάρτη.

⚠️ BREAKING NEWS ⚠️



Italian 9️⃣th seed Matteo Berrettini has been forced to withdraw from tonight's fourth-round match with an abdominal strain.



Stefanos Tsitsipas will now play Rafael Nadal in the quarter-final.#9WWOS #AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/3WRCjQCLla