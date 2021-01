Ισπανίδα τενίστρια, ανάμεσα στους πολλούς από τους μετέχοντες στο Αυστραλιανό Όπεν που έχουν διαμαρτυρηθεί για τους κανόνες καραντίνας, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό.

Η Πάουλα Μπαντόσα ανέφερε ότι δεν ένιωθε καλά και είχε συμπτώματα. Το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε στη Μελβούρνη την Πέμπτη αποκάλυψε ότι έχει μολυνθεί από τον ιό.

Εκτιμάται για το τέταρτο κρούσμα ανάμεσα στους τενίστες που είναι σε καραντίνα σε ξενοδοχείο, αλλά είναι η πρώτη που το δηλώνει δημόσια. Έπειτα από το τεστ, σε ανάρτησή της, η 23χρονη ζήτησε συγγνώμη για την κριτική που είχε ασκήσει για τα μέτρα.

«Παρακαλώ μην με παρεξηγείτε. Η υγεία είναι πάντα πάνω από όλα και νιώθω ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι στην Αυστραλία. Η καραντίνα και τα προληπτικά μέτρα είναι καίριας σημασίας αυτή τη στιγμή. Έχω μιλήσει για τους κανόνες που άλλαξαν εν μία νυκτί, αλλά κατανοώ τη λυπηρή κατάσταση στην οποία ζούμε. Συγγνώμη, μείνετε ασφαλείς», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter.

Please, don’t get me wrong. Health will always comes first & I feel grateful for being in Australia. Quarantine & preventive measures are pivotal right now. I talked about rules that changed overnight but I understand the sad situation we are living. Sorry guys. Stay safe. I❤️🇦🇺