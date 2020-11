Το αγγλικό ποδόσφαιρο θρηνεί το θάνατο του θρυλικού τερματοφύλακα Ρέι Κλέμενς, σε ηλικία 72 ετών.

Ο Κλέμενς, που άφησε σήμερα την τελευταία ανάσα του, ήταν μια από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες της εθνικής ομάδας τις δεκαετίες του '70 και του '80 και από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Κλέμενς επιλέχθηκε από τον θρυλικό Μπιλ Σάνκλι για να παίξει κάτω από τα δοκάρια της Λίβερπουλ το 1967 και σε 14 χρόνια σπουδαίας καριέρας στο «Ανφιλντ», κέρδισε τρία πρωταθλήματα και άλλα τόσα ευρωπαϊκά γήπεδα, πριν φύγει το 1981 για το Λονδίνο και την Τότεναμ.

We’re deeply saddened by the passing of one of the greatest-ever goalkeepers, Ray Clemence.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ray’s family and many friends.



Rest in peace, Ray Clemence 1948-2020.