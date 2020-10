Στην Αθήνα βρίσκονται οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Στέφανος Τσιτσιπάς που μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή έκαναν κοινή έξοδο το βράδυ της Πέμπτης.

Οι δύο πρωταθλητές του μπάσκετ και του τένις μαζί με τον πρώην κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ εφήβων στο επί κοντώ βρέθηκαν στα νότια προάστια, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δημοσιεύει στα social media φωτογραφίες με τους τρεις τους, σχολιάζοντας «Πού έμπλεξα» και προσθέτοντας το hashtag #The3Musketeers [σ.σ. Οι τρεις σωματοφύλακες].

What did I get myself into😂😂 pic.twitter.com/wE1ATVJ2vb