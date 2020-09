Η Μαρία Σάκκαρη το πάλεψε, αλλά αυτή τη φορά η Σερένα Γουίλιαμς αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο και έβαλε τέλος στην πορεία της Ελληνίδας τενίστριας στο US Open.

Η Σάκκαρη τέθηκε αντιμέτωπη με την Γουίλιαμς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες. Αν και στο Western & Southern Open είχε αποκλείσει την Αμερικανίδα, στο US Open δεν κατάφερε να το πετύχει ξανά.

Η Σερένα Γουίλιαμς πήρε το πρώτο σετ με 6-3, αλλά η Σάκκαρη ισοφάρισε με 7-6 στο τάι μπρέικ. Όμως, στο τρίτο και καθοριστικό σετ, παρότι η 25χρονη ξεκίνησε δυναμικά, τελικά η Αμερικανίδα με 6-3 ήταν εκείνη που πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, κρατώντας ζωντανό το όνειρό της για την κατάκτηση του 24ου Γκραν Σλαμ της καριέρας της.

