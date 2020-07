Μία υπογεγραμμένη συλλεκτική κάρτα του διάσημου αθλητή του NBA, Τζέιμς Λεμπρόν, πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για ποσό «ρεκόρ» για μια κάρτα αυτού του είδους που καταγράφηκε σε δημοπρασία το περασμένο Σαββατοκύριακο

Η κάρτα απεικονίζει τον Τζέιμς κατά τη διάρκεια της σεζόν 2003-04 με την φανέλα της Κλίβελαντ Καβαλίερς.

This LeBron James card just sold at @GoldinAuctions for $1.8 million, the record for a modern day card.



Winner is @LeoreAvidar, who says purchase is part of strategy to “bring something big to the collectibles and alternative asset business in the coming months.” pic.twitter.com/rN9lepvVpE