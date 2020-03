Βίντεο από την επίσκεψη στο γκαράζ του Τζέι Λένο, με γύρω του πανάκριβα αυτοκίνητα, δημοσίευσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak βρέθηκε πρόσφατα με τους αδερφούς του, Κώστα και Θανάση, στο γκαράζ του διάσημου Αμερικανού παρουσιαστή, που είναι γνωστός μεταξύ άλλων για την αδυναμία του στα κλασικά αυτοκίνητα. To Jay Leno's Garage είναι ένα τηλεοπτικό σόου στο οποίο ο Τζέι Λένο παρουσιάζει εντυπωσιακά και πανάκριβα αυτοκίνητα.

Τα τρία αδέρφια είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά την τεράστια συλλογή, μαζί με άλλους συμπαίκτες τους στους Μιλγουόκι Μπακς, στις αρχές Μαρτίου, όταν οι Μπακς αντιμετώπισαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε στο Τwitter το βίντεο από την επίσκεψή τους. «Παιδιά, αν δεν μπορείτε ούτε εσείς παιδιά να κοιμηθείτε, όπως εγώ και ο Λίαμ... ρίξτε μια ματιά στο τελευταίο μας βίντεο στο Υoutube», έγραψε στο σχόλιο μαζί με το emoji ενός μωρού, εννοώντας προφανώς πως ο νεογέννητος γιος του δεν τον αφήνει να κοιμηθεί καλά το βράδυ.

If you guys can’t fall asleep like me and Liam 👶🏽🤦🏽‍♂️.. Take a look at our last Youtube video 😂😂😂 https://t.co/NZ5djfKLfe