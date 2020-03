Χυδαία φραστική επίθεση στα ελληνικά δέχθηκαν οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο μετά την ήττα που γνώρισαν εκτός έδρας οι Μπακς από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια του «Στέιπλς Σέντερ», όταν ένας οπαδός, πιθανότατα, Έλληνας, άρχισε να τον βρίζει στα ελληνικά.

Giannis and his brother Thanasis Antetokounmpo got into heated exchange with a fan on the way to the locker room after their loss to the #Lakers pic.twitter.com/fnMKM92Z8A