Ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό του τουρνουά ATP 500, το οποίο διεξάγεται στο Ντουμπάι, βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που προκρίθηκε στους «4» με ανατροπή σε βάρος του Γιαν-Λέναρντ Στρουφ.

Ο Έλληνας τενίστας, αν και έχασε το πρώτο σετ από τον Γερμανό αντίπαλό του, που βρίσκεται στο Νο 34 της παγκόσμιας κατάταξης, πήρε τα επόμενα δύο σετ στη μεταξύ τους αναμέτρηση και μαζί και το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης. Ο αγώνας είχε διάρκεια 2 ώρες και 23 λεπτά.

Ο Στρουφ πήρε το πρώτο σετ με 6-4, αλλά ο Τσιτσιπάς «απάντησε» στο δεύτερο, επικρατώντας επίσης με 6-4. Έτσι, ο νικητής της αναμέτρησης κρίθηκε στο τρίτο σετ, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε εκ νέου με 6-4.

Superb from @StefTsitsipas 🙌



The No.2 seed finds a way to beat Struff 6-4 4-6 6-4 & makes the @DDFTennis semis!



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/kNLxHW7xYk