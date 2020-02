Συνεχίζεται η «προέλαση» του Στέφανου Τσιτσιπά στο Dubai Tennis Championships.

Ο Έλληνας τενίστας που βρίσκεται Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετώπισε στο πλαίσιο της φάσης των «16» τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ από το Καζακστάν (Νο 47), επικράτησε με 7-6 (1), 6-4 και προκρίθηκε στους προημιτελικούς της διοργάνωσης, ύστερα από «μάχη» διάρκειας περίπου 96 λεπτών. Χθες ο Έλληνας τενίστας νίκησε με 7-6(1), 6-1 τον Ισπανό Πάμπλο Καρένιο Μπούστα (Νο.27) και πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «16».

Solid performance from @StefTsitsipas 💪



The Greek defeats Bublik in straight sets for the second tournament in a row to make the quarters at @DDFTennis.



