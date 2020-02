Μετά ένα σερί εκπληκτικών εμφανίσεων στο ATP της Μασσαλίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε σήμερα στον τελικό, κατακτώντας το τουρνουά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ, ο 21χρονος Έλληνας τενίστας κέρδισε με άνεση τον 19χρονο Καναδό Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, απέναντι στον οποίο είχε αρνητικό ρεκόρ. Με αυτό τον τρόπο πέτυχε το repeat στη Μασσαλία, ολοκληρώνοντας το τουρνουά με 16-0 σετ.

Ο Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 σετ τον Αλιασίμ (6-3, 6-4) και πανηγύρισε την κατάκτηση του πέμπτου τίτλου στην καριέρα του μετά τις κατακτήσεις του σε Στοκχόλμη (2018), Μασσαλία, Εστορίλ και Λονδίνο (2019). Αυτός είναι ο δέκατος τελικός στην καριέρα του και η πρώτη «κούπα» για το 2020.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς διατήρησε το σερβίς του και έκανε το καθοριστικό μπρέικ στο τέταρτο game (1-3) φτάνοντας στην άνετη επικράτηση με 6-3. Στο δεύτερο σετ, ο Αλιασίμ με ένα μπρέικ για τον καθένα τους. Όμως ο Τσιτσιπάς απάντησε και με δεύτερο μπρέικ (3-4) και πήρε και έφτασε στο 6-4 και την κατάκτηση του τίτλου.

The first time he's defended a title.

5th #ATPTour trophy of his career.



A special moment for @StefTsitsipas! 👏



