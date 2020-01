Πρόωρα αποχαιρετά ο Στέφανος Τσιτσιπάς το Αυστραλιανό Όπεν μετά από μία κακή εμφάνιση απέναντι στον Καναδό Μίλος Ράονιτς

Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open σταμάτησε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ (7-5, 6-4,7-6(7-2)) από τον Μίλος Ράονιτς για τη φάση των 32.

Το Νο. 35 της παγκόσμιας κατάταξης ξεκίνησε δυναμικά και πήρε τον έλεγχο από τον Στέφανο, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους πήγαιναν μαζί στο πρώτο σετ. Ο Καναδός έβαζε δύσκολα στο σερβίς του Έλληνα, ενώ έπαιρνε εύκολα τα δικό του σέρβις γκέιμ.

Ace 🎯 $100 for #Aces4BushfireRelief 💰 216 km/h 🏎 Second serve 😱 No worries 👊 @milosraonic doing Milos Raonic things. Donate here: https://t.co/9RPgZ7cBoB @Channel9 | @espn #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/OtppPktGCR

Ο Ράονιτς πήρε 19 άσσους στον αγώνα, έναντι μόλις 9 του Τσιτσιπά σε αγώνα τριών σετ.

🄶🄸🄰🄽🅃 🅂🄻🄰🅈🄴🅁 ⚔️@milosraonic upsets sixth seed Stefanos Tsitsipas, 7-5 6-4 7-6(2) to advance to the 2nd week at the #AusOpen for the 7th time. #AO2020 pic.twitter.com/CdzoL5riQc