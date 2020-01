Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ έγινε ξανά θέμα παγκοσμίως καθώς πέτυχε μέσα σε 40 δευτερόλεπτα να βγάλει νοκ-άουτ τον αντίπαλό του, στον πρώτο του UFC αγώνα μετά από 15 μήνες.

Ο 31χρονος Κόνορ ΜακΓκρέγκορ είχε να αγωνιστεί από την ήττα του από τον Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ τον Οκτώβριο του 2018 και η επιστροφή του στο ρινγκ ήταν πολυαναμενόμενη και όπως αποδείχθηκε θεαματική.

Ο Ιρλανδός νίκησε τον Αμερικανό Donald 'Cowboy' Cerrone σε μόλις 40 δευτερόλεπτα στο T-Mobile Arena,στο Λας Βέγκας, μετά από μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της καριέρας του. Τα τελευταία δύο χρόνια ο μαχητής έχει γίνει πρωτοσέλιδο για όλους τους λάθος λόγους με δικαστικές υποθέσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Τον Ιούλιο του 2018, παραδέχθηκε την ενοχή του για την βίαιη συμπεριφορά καθώς επιτέθηκε με καρέκλες και σίδερα στο όχημα που μετέφερε τους άλλους αθλητές διοργάνωσης στη Νέα Υόρκη. Τον Νοέμβριο εκείνου του έτους, στο Δουβλίνο, κατηγορήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση έχοντας κάνει υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Τον περασμένο Μάρτιο συνελήφθη στη Φλόριντα καθώς έσπασε ο κινητό τηλέφωνο ενός άνδρα και τον Νοέμβριο καταδικάστηκε για επίθεση εναντίον ενός άνδρα σε μια παμπ του Δουβλίνου.

«Δεν έχω δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο», παραδέχτηκε ο ηττημένος Cerrone που δεν πρόλαβε να αντιδράσεις και αιμορραγώντας κάλεσε τον διαιτητή να τερματίσει τον αγώνα. Χτυπώντας αρχικά με τους ώμους του και μία δυνατή κλωτσιά στο κεφάλι και μια αριστερή μπουνιά, ο ΜακΓκρέγκορ κατάφερε να εξοντώσει τον Αμερικανό και δήλωσε: «Είμαι υπερήφανος. Αισθάνομαι πραγματικά καλός, και βγήκα από εδώ άθικτος. Είμαι σε φόρμα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε για να επιστρέψουμε εκεί που ήμουν».

