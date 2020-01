Ο πρόεδρος των Golden State Warriors, Rick Welts, παντρεύτηκε τον επί σειρά ετών σύντροφο του, Todd Gage, στο δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο.

«Ήταν μία καλή ημέρα. Εννέα χρόνια το προετοιμάζαμε», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Rick Welts, μετά την ολοκλήρωση της τελετής.

At 11am today in the Mayor’s office at SF City Hall, Mayor @LondonBreed married Rick Welts and Todd Gage. It was a good day, nine years in the making! pic.twitter.com/NiiVN255eG