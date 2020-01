Βαριά ήττα από τους Σαν Αντόνιο Σπερς γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Έλληνα μπασκετμπολίστα να αναφέρει πως τα «ελάφια» πρέπει να σκεφτούν καλά το επόμενο ματς και να επιστρέψουν δυνατά.

Το Σαν Αντόνιο ήταν καλά προετοιμασμένο, έκλεισε τους διαδρόμους από το Μιλγουόκι, ενώ έκανε και φετινό ρεκόρ με 19 εύστοχα τρίποντα και κατάφερε να κερδίσει εύκολα τους Μπακς με 126-104, που γνώρισαν την χειρότερη ήττα τους την τρέχουσα σεζόν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ήταν καλά κλεισμένος κατά τη διάρκεια του ματς τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους (10/17 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές), 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 34 λεπτά συμμετοχής για τα «ελάφια» που πλέον έχουν ρεκόρ 32-6. Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας σημείωσε το 31 νταμπλ - νταμπλ της σεζόν.

«Έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ, είχαν καλή κυκλοφορία μπάλας, έβαζαν σουτ, έπαιξαν πολύ καλά. Όσον αφορά στην αμυντική τους λειτουργία δεν έκαναν τίποτα διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη μας αναμέτρηση, απλά ήταν πολύ εύστοχοι αυτή τη φορά. Προσπάθησα να μπω στη ρακέτα και να βρω ελεύθερους τους συμπαίκτες μου για σουτ», δήλωσε μετά τον αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Είναι ένα παιχνίδι. Δεν πρέπει να απογοητευτείς πολύ για ένα ματς. Οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούμε αλλά σκεφτόμαστε το επόμενο ματς. Πρέπει να επιστρέψουμε δυνατά», πρόσθεσε.

