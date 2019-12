Στην πρώτη θέση της Ανατολής αλλά και του πρωταθλήματος βρίσκονται οι Μιλγουόκι Μπακς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει άλλη μια καταπληκτική εμφάνιση.

Η ομάδα, που έπιασε τους Λέικερς στο 21-3, κατάφερε να επικρατήσει των Ορλάντο Μάτζικ με 110-101, σημειώνοντας την 15η διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη ένα ματς ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης των «ελαφιών» και έφτασε κοντά στο triple double καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους (10/17 δίπ., 2/5 τρίπ., 6/12 βολές), 15 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής.

«Είναι καλό να υπάρχουν παιχνίδια όπου το σκορ είναι κοντά. Μαθαίνεις από αυτά. Συνηθίζεις όταν παίζεις τέτοια παιχνίδια και δεν κερδίζεις πάντα με 20 ή 30 πόντους διαφορά» δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Και συνέχισε: «Πήραμε τη νίκη σε ένα δύσκολο ματς, παίξαμε καλή άμυνα, αλλά νομίζω ότι οι δύο ημέρες που είχαμε κενό μας έκαναν λίγο σκουριασμένους. Εγώ θέλω τέτοια παιχνίδια. Παιχνίδια όπου το σκορ είναι κοντά. Είναι διαφορετική η αίσθηση όταν κάθε κατοχή μετράει. Αλλά θέλω και τα παιχνίδια όπου είμαστε 20 πόντους μπροστά και μπορώ να καθίσω στον πάγκο στην τέταρτη περίοδο και να παίξουν οι άλλοι. Μου αρέσουν και τα δύο αρκεί να κερδίζουμε».

