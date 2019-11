Μία χαμένη βολή αποτέλεσε τον λόγο που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσκισε τη φανέλα του και έσπασε μία πινακίδα κατά τη διάρκεια αγώνα, ξεσπώντας τα νεύρα του.

Ο «Greek Freak» μετά από ένα air ball σε βολή στο φινάλε του ημιχρόνου του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Οκλαχόμα Θάντερ ξέσπασε τα νεύρα του δαγκώνοντας και σκίζοντας τη φανέλα του, ενώ στο δρόμο για τα αποδυτήρια έσπασε και μια πινακίδα με το σήμα της ομάδας της Οκλαχόμα.

Well...apparently Giannis was a little frustrated with how the first half went. He just kicked a hole in this thing in the hallway 😂. pic.twitter.com/h35Vol7Fo3