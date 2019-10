O Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε τις γεμάτες εμφανίσεις. Μπορεί να πιάστηκε απροετοίμαστος και να έχασε το πρώτο σετ (6-7) από τον Ρικάρντας Μπεράνκις, ο οποίος ξεκίνησε από τα προκριματικά, ωστόσο η συνέχεια ήταν όλη δική του και επικράτησε 2-1 σετ (6-7,6-2,6-4).

Δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίστασης, πήρε το δεύτερο σετ 6-2 όντας καταιγιστικός. Στο ίδιο μήκος κύματος συνεχίστηκε η απόδοσή του και στο τρίτο σετ που το κατέκτησε με 6-4, παρότι ο αντίπαλός του βελτίωσε τα ποσοστά του στο service game.

Ο Έλληνας πρωταθλητής διατηρεί φέτος σε κλειστό κορτ ρεκόρ 7 νίκες και 2 ήττες. Ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στα προημιτελικά θα προκύψει από το ζευγάρι Κραΐνοβιτς - Φονίνι.

