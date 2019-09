Το μεγαλείου του αθλητισμού έδειξαν δύο αθλητές στην πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στη Ντόχα, που αν και τερμάτισαν τελευταίοι κέρδισαν σίγουρα μετάλλιο στην αλληλεγγύη.

Οι θεατές σηκώθηκαν όρθιοι όταν ο Μπράιμα Σούνκαρ Νταμπό από τη Γουινέα, που είδε τον συναθλητή του Τζόναθαν Μπάσμπι από την Αρούμπα να καταρρέει, έσπευσε να τον βοηθήσει.

Αμέσως στάθηκε δίπλα του, τον πήρε αγκαλιά και τον βοήθησε να τερματίσουν μαζί στην κούρσα για τον προκριματικό των 5000μ.

Μάλιστα, ο Μπράιμα Σούνκαρ Νταμπό σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα τόνισε ότι όποιος και αν ήταν στη θέση του θα έκανε το ίδιο.

Συγκλονιστική ήταν πάντως και η στιγμή αμέσως μετά τον τερματισμό, όταν ο Μπάσμπι, εξουθενωμένος, σταμάτησε το χρονόμετρό του για να δει τον χρόνο που έκανε.

"I think anyone in that situation would do the same."



