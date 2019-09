Τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδος από το Μουντομπάσκετ σχολίασε σήμερα ο Κώστας Σλούκας με μία ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Κώστας Σλούκας στην ανάρτησή του ανέφερε ότι τα συναισθήματα που του έμειναν από την παρουσία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας στα Μουντομπάσκετ είναι «η απογοήτευση και η λύπη», ενώ τόνισε πως οι ευθύνες βαραίνουν όλους τους εμπλεκόμενους.

I continuously kept thinking about this team and sadly the feelings that remain are disappointment & sorrow..responsibilities are shared amongst each & every one of us including myself..this group of guys definitely deserved something greater!#HellasBasketball #HellasGotGame 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/qER3btPQMy