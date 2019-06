Νέες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τροχαίου που κόστισε την ζωή στον 35χρονο ποδοσφαιριστή Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες φέρνουν στο φως ξένα μέσα ενημέρωσης, με τον θάνατό του να έχει προκαλέσει σοκ στο ισπανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ειδικότερα, σε μια έκθεση της ισπανικής αστυνομίας, η εφημερίδα Mundo Deportivo αποκάλυψε ότι ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες, την ώρα της σύγκρουσης έτρεχε με τη Mercedes Brabus με ταχύτητα 237 χιλιομέτρων την ώρα. Ως αιτία του δυστυχήματος αναφέρεται το σκάσιμο ενός ελαστικού, το οποίο κατέστησε το όχημα ανεξέλεγκτο.

Ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες σκοτώθηκε το Σάββατο σε ηλικία 35 ετών κοντά στην Ουτρέρα, όταν το όχημα που ταξίδευε μαζί με τον 23χρονο ξάδερφό του και έναν άλλο άνδρα, ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ουτρέτα, την πόλη όπου γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής. Αφήνει πίσω του τις κόρες του Noelia και Triana, τον γιο του Jose Antonio Jr και τη σύζυγό του Noelia Lopez, με την οποία παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2017.

Το απόγευμα της Κυριακής χιλιάδες άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλης είπαν το τελευταίο «αντίο» στον αδικοχαμένο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες, ενώ η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Ένα 24ωρο μετά την τραγική είδηση του θανάτου του 36χρονου σπουδαίου ποδοσφαιριστή σε αυτοκινητικό δυστύχημα, κανείς δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει ότι ο άλλοτε άσος της Σεβίλης, αλλά και των Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπενφίκα δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

