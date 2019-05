Για πρώτη φορά στην καριέρα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κέρδισε μία θέση στην κορυφαία αμυντική πεντάδα του ΝΒΑ.

Ο αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς έλαβε 193 βαθμούς (94 ψήφους πρώτης ομάδας), ενώ μαζί με τους Ρουντί Γκοπέρ (Γιούτα Τζαζ) και Πολ Τζορτζ (Οκλαχόμα Σίτι) ηγήθηκαν της ψηφοφορίας των αθλητικών συντακτών και ραδιοτηλεοπτικών φορέων του ΝΒΑ για την ανάδειξη της κορυφαίας αμυντικής πεντάδας της σεζόν 2018-19.

All-Defensive First Team: The Greek Freak's Best Defensive Plays of 2018-19 #FearTheDeer pic.twitter.com/2Je9g4JIsN