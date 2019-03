Ο αστέρας του UFC, Κόνορ Μακ Γκρέγκορ, αιφνιδίασε τους πάντες με την ανακοίνωσή του πως αποχωρεί από την ενεργό δράση.

Ο ιρλανδός πρωταθλητής των πολεμικών τεχνών Κόνορ Μακ Γκρέγκορ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το άθλημα την Τρίτη, πέντε μήνες μετά την ήττα του από τον Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, σε μια αμφιλεγόμενη μάχη για τον τίτλο στο Λας Βέγκας.

Ο 30χρονος «συνταξιοδοτείται» έχοντας ρεκόρ με 21 νίκες και τέσσερις ήττες.

«Γρήγορη ανακοίνωση - Αποφάσισα να αποσυρθώ από το σπορ που είναι επίσημα γνωστό ως" Mixed Martial Art "σήμερα», δήλωσε ο Μακ Γκρέγκορ στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

«Εύχομαι όλοι οι παλιοί συνάδελφοί μου να έχουν καλή συνεχεία», έγραψε.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!