Πολύ κοντά στο να υπογράψει το «συμβόλαιο του αιώνα», είναι ο κορυφαίος παίκτης του μπέιζμπολ Μάικ Τρουτ, καθώς έχει ήδη «κλειδώσει» τη συνεργασία του με την ομάδα των Λος Άντζελες Έιντζελς, που θα του προσφέρουν 430 εκατομμύρια δολάρια για 12 χρόνια, όπως μεταδίδει το ESPN.

Ο 27χρονος αγωνίζεται ως center fielder και έχει κερδίσει δύο φορές το βραβείο του MVΡ, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να κατακτήσει το World Series, έως τώρα.

Το συμβόλαιο «μαμούθ» έρχεται μετά τα αντίστοιχα συμβόλαια με τους Μπράις Χάρπερ (330 εκατομμύρια δολάρια), Μάνι Ματσάντο (300 εκατομμύρια δολάρια) και Νόλαν Αρενάντο (260 εκατομμύρια δολάρια). Πρόκειται για τέσσερα από τα εφτά υψηλότερα συμβόλαια στην ιστορία του αθλητισμού.

Σύμφωνα πάντως με το περιοδικό Forbes, το ρεκόρ του πιο παχυλού αθλητικού συμβολαίου στην ιστορία των σπορ (σ.σ υπολογισμένο για τις αποδοχές ανά έτος) εξακολουθεί να κατέχει ο μποξέρ Φλόιντ Μεϊγουέδερ.

Ο Μεϊγουέδερ υπέγραψε το 2013 ένα συμβόλαιο διάρκειας 30 μηνών, για έξι μόλις αγώνες, που εκτιμάται ότι εξασφάλισε στον αθλητή περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ωστόσο στο συμβόλαιο υπήρχε ρήτρα και για έξτρα χρήματα ανάλογα με τον αριθμό των συνδρομητών που θα παρακολουθούσαν κατά παραγγελία τους αγώνες του, και έτσι ο μποξέρ κατάφερε να βγάλει σε δυόμισι χρόνια περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια.

