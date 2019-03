Συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που προκρίθηκε σήμερα στον τελικό του Ντουμπάι, αλλά μία κίνησή του στο τέλος του ημιτελικού φαίνεται πως εκνεύρισε τον πατέρα και προπονητή του πρωταθλητή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέδειξε πως έχει τρομερά ψυχικά αποθέματα, νικώντας με ανατροπή τον Γκαέλ Μονφίς, με 2-1 σετ, μετά από 2 ώρες και 59 λεπτά αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του ματς, ο 20χρονος είχε αρκετές στιγμές εκνευρισμού, χτυπώντας ουκ ολίγες φορές τη ρακέτα του στο τερέν του αγωνιστικού χώρου.

Στον τελευταίο και νικητήριο πόντο, ο «Στεφ» ξέσπασε αντιδρώντας με έναν τρόπο που δεν άρεσε καθόλου στον πατέρα του.

Συγκεκριμένα, μόλις ο Τσιτσιπάς είδε τον Μονφίς να στέλνει το μπαλάκι άουτ, πέταξε στο πλάι τη ρακέτα του, με απότομο και οριακά επικίνδυνο τρόπο.

Αμέσως μετά, η κάμερα εστίασε στους δικούς του στην εξέδρα, όπου ο πατέρας του 20χρονου, Απόστολος Τσιτσιπάς, φαίνεται ξεκάθαρα να κάνει παρατήρηση στον γιο του για αυτή την κίνησή του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι αήτητος στα τελευταία οκτώ ματς και με τη σημερινή του νίκη μπήκε στην κορυφαία δεκάδα ανδρών τενιστών παγκοσμίως, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

The match point moment for @StefTsitsipas 👀



Next up - the @DDFTennis final 👏



Watch the tournament on @TennisTV 👊 pic.twitter.com/tfPXuIzXqz