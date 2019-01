Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε για ακόμα μία φορά από τους Έλληνες ομογενείς που είχαν κατακλύσει το γήπεδο για το παιχνίδι των Μπακς με τους Χόρνετς.

Για ακόμη μια φορά, η σαρωτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Χόρνετς με 108-99 στο Μιλγουόκι.

Συγκεκριμένα, ο έλληνας αθλητής πέτυχε 34 πόντους (14/19δ., 0/2τρ., 6/8β.), μάζεψε 14 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, ενώ είχε ακόμα 3 κλεψίματα, 3 κοψίματα και 2 λάθη σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Μετά το τέλος του θριαμβευτικού αγώνα ο Αντετοκούνμπο πλησίασε την κερκίδα με τους Έλληνες, τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους και τη στήριξη τους και τραγούδησε μαζί με τους τον Εθνικό Ύμνο.

Το βίντεο και τις φωτογραφίες δημοσίευσαν οι Milwaukee Bucks στα social media της ομάδας:





🇬🇷 @Giannis_An34 addresses hundreds of Greeks after the Bucks WIN!! #Hellas | #FearTheDeer pic.twitter.com/9VRybFzNdX

MVP on and off the court. 🇬🇷 #FearTheDeer | #Giannis pic.twitter.com/y9533UzrZv