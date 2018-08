Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό τένις, με τη Μαρία Σάκκαρη να αποκλείει τη Βένους Γουίλιαμς και να προκρίνεται στα ημιτελικά του τουρνουά Silicon Valley Classic, του Σαν Χοσέ.

Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε στους προημιτελικούς της -άλλοτε Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη- Βένους Γουίλιαμς.

Η Σάκκαρη δεν έχασε σετ για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι και νίκησε τη φημισμένη αντίπαλό της (και Νο 3 στο κυρίως ταμπλό) με 6-4, 7-6(2), ύστερα από αγώνα διάρκειας 103 λεπτών.

Sakkari Stunner! 😱@mariasakkari knocks out Venus Williams 6-4, 7-6(2).



Advances to semifinals at @MubadalaSVC! pic.twitter.com/x7r2s0Zw3U