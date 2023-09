Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν: Στις 18 Σεπτεμβρίου η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Οι Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν συμφώνησαν στην επανεκκίνηση του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), όπως ανέφεραν στις δηλώσεις που ακολούθησαν της συνάντησης.

«Είναι απαραίτητο να χτίσουμε πάνω σε αυτά που μας ενώνουν και να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά που μας χωρίζουν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Following his contacts in #Ankara, FM George Gerapetritis visited the 🇬🇷 Embassy @GreeceInTurkiye, discussed with the staff and thanked them warmly for supporting Greek-Turkish relations & the successful preparation of the visit pic.twitter.com/PwxWl9YFKC