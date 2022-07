Νυχτερινή επίσκεψη Μητσοτάκη - Σαλμάν στην Ακρόπολη

Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης πραγματοποίησαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο πρίγκιπας έφτασε χθες στην Αθήνα, συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης στη χώρα μας και το βράδυ βρέθηκε στο εθνικό μνημείο.

Το «παρών» στην επίσκεψη έδωσε και η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

The Crown Prince visits the Acropolis of Athens, accompanied by the Greek PM…



Just as Greece’s monuments and ancient sites are marvels to the world, we hope to see the same happen in Saudi Arabia as the tourism sector greatly expands 🇸🇦🇬🇷#ولي_العهد_في_اليونان pic.twitter.com/Fy4RmoNANw