Στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας στοχεύει το νέο αμυντικό νομοσχέδιο που καταθέσαν οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Νόμος περί άμυνας και διακοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας 2021» και εκφράζει στήριξη στο σχήμα 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ + ΗΠΑ) ενώ ζητείται η επέκταση του και σε άλλους τομείς συνεργασίας.

TUNE IN: SFRC is to consider the ambassadorial nominations of Larry Edward Andre, Jr., Maria E. Brewer, Tulinabo S. Mushingi, Elizabeth Moore Aubin, Eugene S. Young, and Christopher John Lamora. Watch here: https://t.co/vDaHNZMy1E