Άντονι Μπλίνκεν: Έρχεται στην Αθήνα σήμερα, μετά την Τουρκία- Συνάντηση με Μητσοτάκη

Στην Ελλάδα έρχεται σήμερα, Δευτέρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, από την Τουρκία, όπου βρίσκεται από χθες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Άντονι Μπλίνκεν σήμερα, στις 19:30, στο Μέγαρο Μαξίμου και στην ατζέντα της συζήτησής τους αναμένεται να είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα ενεργειακά.

Στην Αθήνα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια, όπως και τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην ατζέντα των συζητήσεων με τον πρωθυπουργό αναμένεται να βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η ανατολική Μεσόγειος και η Τουρκία, τα ενεργειακά ζητήματα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και το ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται από την Κυριακή στην Τουρκία και σήμερα το πρωί θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα.

Χθες, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πέταξαν πάνω από την επαρχία Χατάι, που είναι από τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν σφοδρότερα από τον φονικό σεισμό. Η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να βοηθά την Τουρκία μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, δήλωσε ο Μπλίνκεν.

Profoundly saddened to see firsthand the devastation of the earthquakes in #Türkiye. The United States remains committed to doing everything we can to help with rescue, relief, and recovery efforts. @USEmbassyTurkey @usaidsaveslives pic.twitter.com/bc3D7LpgVO