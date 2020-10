Την Αθήνα επισκέπτεται σήμερα ο γ. γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, στον απόηχο της πρόσφατης συμφωνίας για δημιουργία μηχανισμού αποτροπής κρίσεων στο ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ θα συναντηθεί στις 10:30 με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα παραθέσει πρόγευμα εργασίας, όπου θα παρακαθήσει και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Στις 12:00, ο γγ του ΝΑΤΟ θα γίνει δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, θα βρεθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η διαδικασία διαλογισμού για το μέλλον της Συμμαχίας, καθώς και άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι ο Γενς Στόλτενμπεργκ χθες βρέθηκε στην Τουρκία, όπου είχε συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον υπουργό Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με ανάρτησή του, συζήτησαν «για τον στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής που αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ για την Ανατολική Μεσόγειο». «Σταθερή μου ελπίδα είναι ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει χώρο για διπλωματικές προσπάθειες» είπε ο Στόλτενμπεργκ.

