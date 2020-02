Επίθεση στην Ελλάδα, για την αντιμετώπιση των προσφύγων που έχουν συγκεντρωθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα, εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τσαβούσογλου, με ανάρτηση στο Τwitter, απαντά στις δηλώσεις Δένδια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα επεισόδια στον Έβρο. «Η αυτοσυγκράτηση δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη, εδραιωμένη στην πεποίθηση ότι συμπεριφορές σεβασμού προς το Διεθνές Δίκαιο υπερισχύουν κάθε παραβατικότητας», ήταν η δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

«Κοίτα ποιος μας κάνει κήρυγμα για το διεθνές δίκαιο. Αδιάντροπα ρίχνουν δακρυγόνα σε χιλιάδες αθώους που συγκεντρώνονται στις πύλες τους. Δεν έχουμε υποχρέωση να εμποδίσουμε ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα μας, αλλά η Ελλάδα έχει καθήκον να τους αντιμετωπίσει ως ανθρώπους», απάντησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Look who’s lecturing us on international law! They’re shamelessly throwing tear gas bombs on thousands of innocents piled at their gates. We don’t have an obligation to stop people leaving our country but #Greece has the duty to treat them as human beings! https://t.co/Av0v5GIy5o pic.twitter.com/C9ceVnlx4f