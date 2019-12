Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, όπου στο επίκεντρο τέθηκε η ελληνική οικονομία.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, μετά την κατ'ιδίαν συνάντηση, ακολούθησε μία διευρυμένη διαβούλευση, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της. «Συζητήθηκαν, το ζήτημα της επιτυχούς υλοποίησης του Σχεδίου "Ηρακλής" για τη μείωση των κόκκινων δανείων, το ζήτημα των δημοσιονομικών στόχων, το θέμα της Πράσινης Ανάπτυξης, καθώς και το ζήτημα της άρσης των περιορισμών που έχουν οι ελληνικές τράπεζες στην έκθεσή τους, σε ελληνικά ομόλογα, όπου υπήρξε θετική ανταπόκριση», λένε κύκλοι από το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι ίδιες πηγές μεταφέρουν ότι στη συνάντηση εκφράστηκε ικανοποίηση για την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της ελληνικής κυβέρνησης και την έκθεση αξιολόγησης των θεσμών.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis and I discussed today the impressive progress the country has made in recent years. I am delighted to see the recovery and am confident the Greek government will continue to carry out reforms to enhance the economy. pic.twitter.com/tFzZOBuFJs