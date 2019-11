Για πρώτη φορά - αν και με εμμεσο τρόπο - μετά την παραίτησή της από την Τεχνόπολη και τον Δήμο Αθηναίων, η Κατερίνα Γκαγκάκη τοποθετήθηκε δημοσίως για τις εξελίξεις.

Με ένα post στο instagram, η Κατερίνα Γκαγκάκη αποφεύγει να αναφερθεί συγκεκριμένα σε όσα έγιναν, αλλά κάνει λόγο για «μέρες αφόρητες και τσιμεντένιες».

Υπενθυμίζεται πως χθες έγινε δεκτή η παραίτησή της από την Τεχνόπολη, μετά το σάλο που ξέσπασε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και στον απόηχο των επικρίσεων για τον ειρωνικό σχολιασμό της σεξουαλικής επίθεσης μιας φοιτήτριας στο ΑΠΘ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις, για λόγους ευθιξίας, της Δημοτικής Συμβούλου Κατερίνας Γκαγκάκη, από τη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «Τεχνόπολις» και της Αγγελή Λυκούδη Δήμητρα Ινές από τη θέση της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου για το Παιδί. «Η νέα Δημοτική Αρχή της Αθήνας συνεχίζει απρόσκοπτα. Καμία σκιά, καμία πολιτική εκμετάλλευση του έργου και της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει στην πόλη μας».

Αναλυτικά το σχόλιο της Κατερίνας Γκαγκάκη:

Advice to my younger self #60: Κοίτα να δεις λοιπόν πώς θα χουν τα πράγματα. Θα ρθουν κάποιες μέρες που θα ξημερώνουν σκοτάδι. Βαριές, αφόρητες, τσιμεντένιες. Μέρες, περίοδοι, στιγμές χωρίς κρατήματα, χειρολαβές και ασφάλεια. Κινούμενη άμμος οι σταθερές, κατακάθια καταιγίδας οι πεπατημένες. Θα τις ξέρεις, θα τις περιμένεις, θα καιροφυλαχτείς.

Θα έχεις μάθει άλλωστε μέσα στα χρόνια να ερμηνεύεις τα σημάδια, να διαβάζεις τους οιωνούς, να ανασκουμπώνεσαι, να συγκεντρώνεσαι, να παραμονεύεις. Θα έχεις μάθει. Ότι μόνο μόνη σου θα αποφασίζεις, μόνο πάνω σου θα ακουμπάς. Μόνο όταν το αξιολογείς η ίδια θα οπισθοχωρείς. Θα έχεις συνηθίσει. Να μετράς και να μετριέσαι. Να ξεχωρίζεις τους άξιους, τους διάφανους, τους δοτικούς, τους παρόντες. Στα έργα. Στο εδώ, όχι το όταν και το αν. Με τον καιρό θα καταλάβεις. Θα αναγνωρίσεις , θα παραδεχτείς. Ότι θα σαι από αυτές. Που πεισμώνουν. Που επιταχύνουν λαβωμένες. Και θέλουν και διεκδικούν. Χωρίς πλάτες.

Δεν ξεχνάνε, περιμένουν. Που όταν τις πληγώνουν, δίκαια ή άδικα, φωνάζουν από μέσα τους. Πολύ, σπαραχτικά, άγρια. Βουβά. Και αντεπιτίθενται στο χρόνο τους. Μόνες. Με δύναμη, ορμή και πάγο. Με απόσταση και συνέπεια. Με στοιχεία, αλλά χωρίς απωθημένο. Με συναίσθημα προσώπου αλλά καμμία έκφραση ψυχής. Το κατέκτησαν, το τελειοποίησαν. Κι εσύ. #advice #lifequotes #life