Το αποτέλεσμα των ισπανικών εκλογών με την νίκη των Σοσιαλιστών σχολίασαν οι Έλληνες πολιτικοί μέσω αναρτήσεων στα social media.

«Η επικράτηση των προοδευτικών δυνάμεων στην Ισπανία και η κατάρρευση του δεξιού PP είναι μήνυμα ελπίδας» τονίζει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο twitter, προειδοποιώντας «Ας μη βιάζονται κάποιοι να προκαταλάβουν την επικράτηση της Δεξιάς στην Ευρώπη».

Σε άλλο tweet ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι τα ποσοστά των Σοσιαλιστών και του Ποδέμος βάζουν ανάχωμα στην ανησυχητική άνοδο της Ακροδεξιάς και προεξοφλεί τη συνέχεια της προοδευτικής διακυβέρνησης στην Ισπανία. «Σοσιαλιστές και Ποδέμος, μπορεί να μην έχουν απόλυτη πλειοψηφία, αλλά η αύξηση του συνόλου των εδρών τους, βάζει ανάχωμα στην ανησυχητική άνοδο της Ακροδεξιάς και προεξοφλεί τη συνέχεια της προοδευτικής διακυβέρνησης στην Ισπανία», σημειώνει ο κ. Τσίπρας.

«Τα αντανακλαστικά των Ευρωπαίων πολιτών αποδεικνύονται ισχυρά και ικανά για ανατροπές, αλλά και αντίσταση, απέναντι στη συντήρηση και στην απειλή που τίθεται ανοιχτά από δυνάμεις εθνικιστικές, εχθρικές στη διαφορετικότητα, αδιαφανείς και αντιευρωπαϊκές» τονίζει ο πρόεδρος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, σε δήλωσή του για τη νίκη των Σοσιαλιστών στις χθεσινές εθνικές εκλογές της Ισπανίας.

Another encouraging result for socialists coming from Spain, with SI member PSOE and dear comrade @sanchezcastejon. European citizens, once again, chose values over fear. Congratulations Pedro!