Η Πάμελα Άντερσον έχει και στο παρελθόν εκφραστεί με θερμά λόγια υπέρ του Γιάνη Βαρουφάκη.

Σήμερα η διάσημη ηθοποιός, που πρωταγωνιστούσε στη σειρά Baywatch, βρέθηκε στις Βρυξέλλες σε εκδήλωση του DiEm

«Σήμερα ξεκινάμε την πανευρωπαϊκή μας καμπάνια για να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Άνοιξη στο επίκεντρο των πολιτικών διεργασιών, για να θέσουμε σε κίνηση την Εναλλακτική λύση στα προβλήματα των λαών μας απέναντι στις μη Εναλλακτικές πολιτικές του ευρωπαϊκού κατεστημένου» ανέφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

