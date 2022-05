Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι εκπέμπουν SOS - Το εγχείρημα ενός βιολόγου και ενός μουσικού για την προστασία τους

Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι χάνουν κάτω από την επιφάνεια του νερού της θάλασσας εκεί όπου βρίσκονται τα «τροπικά δάση» και είναι η πηγή τροφής, το μέρος αναπαραγωγής και το καταφύγιο για πολλά είδη της θαλάσσιας ζωής.

Ειδικά σε ένα μέρος όπως το Μαϊάμι που θεωρείται η «πρωτεύουσα της κρουαζιέρας στον κόσμο», κάτω από τις καρίνες των τεράστιων πλοίων μια υποβρύχια κάμερα παρέχει σημαντικότατες πληροφορίες από έναν άλλο κόσμο, που προσπαθεί να αντισταθεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αυτή η κάμερα που βρίσκεται σε μια 15ετή αποστολή, είναι ένα από τα πολλά εγχειρήματα ενός θαλάσσιου βιολόγου και ενός μουσικού για να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τους κοραλλιογενείς υφάλους που πεθαίνουν συνδυάζοντας την επιστήμη και την τέχνη.

Coral Morphologic has been on a mission to raise awareness about dying coral reefs, presenting the issue through science and art.



One of its most popular features has been a livestream from an underwater camera in Miami's Government Cut where cruise ships pass daily. pic.twitter.com/doe9ftxWpG