Μυστήριο με τους εκατοντάδες νεκρούς πιγκουίνους στις ακτές της Νέας Ζηλανδίας

Άλλο ένα επεισόδιο με δεκάδες νεκρούς πιγκουίνους σε ακτή της Νέας Ζηλανδίας διερευνούν οι τοπικές αρχές.

Αυτή τη φορά, πάνω από 180 μικροί μπλε πιγκουίνοι, όπως λέγονται λόγω του μικρού μεγέθους και του μπλε χρώματός τους - ή kororā στη γλώσσα των Μαορί- ξεβράστηκαν νεκροί στην παραλία Ninety Mile Beach την περασμένοι εβδομάδα.

Οι kororā, το πιο μικρό είδους πιγκουίνου στον κόσμο, ενδημεί στη Νέα Ζηλανδία. Είναι κοινό θέαμα στις βόρειες ακτές της, αν και το υπουργείο Προστασίας (DoC) έχει καταχωρίσει τον πληθυσμό του σε «συρρικνούμενο, υπό κίνδυνο».

Οι θάνατοί τους έχουν προκαλέσει σύγχυση, αλλά κυρίως σοκ στους ντόπιους που τους τελευταίους μήνες βρίσκουν εκατοντάδες σε κατάσταση αποσύνθεσης στις ακτές του βόρειου Νησιού.

Οι νέοι 183 εντοπίστηκαν την ίδια εβδομάδα που άλλα 100 άτομα βρέθηκαν ξεβρασμένα στο Cable Bay.

Hi @docgovtnz, 3 dead blue penguins on 90 mile beach today, about 12km north of #Ahipara. All within a 100m stretch of each other. Run over by cars? Or victims of a certain fishing method? #NewZealand #Aotearoa #Wildlife #Penguins@nzherald @NZStuff @Breakfaston1 pic.twitter.com/isuo4OV1Yk