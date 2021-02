Ο ασυνήθιστα κρύος καιρός στο Τέξας δεν βάζει σε κίνδυνο μόνο τους κατοίκους αλλά απειλεί επίσης τις ζωές από χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες που ζουν εκεί.

Χιλιάδες πράσινες θαλάσσιες χελώνες βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ από το δριμύ ψύχος, με αποτέλεσμα ειδικοί και εθελοντές να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να περισυλλέξουν τα ζώα και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος, στην προκειμένη περίπτωση ένα τοπικό συνεδριακό κέντρο.

«Μακράν η μεγαλύτερη εκδήλωση του φαινομένου που έχει καταγραφεί ποτέ στο Τέξας. Είναι σοβαρό θέμα» σχολίασε η Dr. Donna Shaver από το Sea Turtle Stranding & Salvage Network.

Οι χελώνες είναι ψυχρού αίματος και δεν μπορούν να ρυθμίσουν την θερμοκρασία στο σώμα τους, οπότε όταν η θερμοκρασία του νερού πέφτει κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου, παθαίνουν υποθερμία μην όντας σε θέση να κολυμπήσουν και μοιάζουν σαν να πάγωσαν, εξηγεί το National Park Service.

Το σώμα τους είτε επιπλέει στην επιφάνεια του νερού, όπου καθίστανται ευάλωτες σε χτυπήματα από βάρκες, είτε ξεβράζεται στην ακτή είτε ακινητοποιείται. Σε κάθε περίπτωση, πολλές συχνά πεθαίνουν από το σοκ ή κάποιον τραυματισμό αν δεν διασωθούν εγκαίρως.

Στην δύσκολη επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν και πολλοί εθελοντές, όπως η μητέρα μιας χρήστη του Twitter, που υπολογίζεται ότι έχει διασώσει περίπου 1.000 χελώνες- πολλές εκ των οποίων φόρτωσε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Η Lara μοιράστηκε μια φωτογραφία από το αυτοκίνητο αλλά και το συνεδριακό κέντρο, όπου φαίνεται όλο το πάτωμα καλυμμένο με χελώνες.

My mom is retired, & she spends her winters volunteering at a sea turtle rescue center in south Texas. The cold snap is stunning the local turtles & they’re doing a lot of rescues. She sent me this photo today of the back of her Subaru. It’s *literally* turtles all the way down. pic.twitter.com/xaDRNjLDoQ

They ran out of space at the rescue center, so the local convention center opened its doors to turtle storage. This video was from yesterday afternoon. By the time my mom sent it to me, there were so many more that she said, “there is no empty floor space tonight.” pic.twitter.com/g6Gw7dfIOQ