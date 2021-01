Λύθηκε το μυστήριο γιατί τα κόπρανα των φασκωλόμυων, των μικροσκοπικών μαρσιποφόρων της Αυστραλίας, έχουν σχήμα κύβου.

Επιστήμονες κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν το ασυνήθιστο φαινόμενο με τα μαρσιποφόρα, που ανήκουν στην οικογένεια των Βομβατόμορφων.

Το σχήμα του κύβου σχηματίζεται μέσα στο έντερο και όχι «κατά την έξοδο», όπως πίστευαν μέχρι πρότινος οι επιστήμονες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Soft Matter την Πέμπτη.

Η μελέτη περιέχει προκαταρκτικά ευρήματα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε μια συνάντηση τμήματος της Αμερικανικής Φυσικής Εταιρείας στη Τζόρτζια το 2018.

Ο δρ Scott Carver, ειδικός άγριων ειδών στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας και ένας από τους συγγραφείς της έρευνας, δήλωσε ότι «υπήρχαν υπέροχες πολύχρωμες υποθέσεις, αλλά κανείς δεν τις είχε ελέγξει».

New research – published today in our aptly named journal @SoftMatter, digests previous work demonstrating that wombat poo forms its distinctive shape within the wombat’s intestines, not at the, er, point of exit as previously thought. @ScienceMagazinehttps://t.co/9K6QRwkDPn