Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση που έχει γίνει ποτέ για την κλιματική αλλαγή αποκαλύπτει ότι τα δύο τρίτα των ανθρώπων πιστεύουν ότι πρόκειται για «παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Η έρευνα, που διεξήγαγε το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) ρώτησε 1,2 εκατομμύρια άτομα από 50 χώρες, πολλοί εκ των οποίων νέοι σε ηλικία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι υπέρ της δράσης για το κλίμα και δίνουν στους πολιτικούς μια σαφή εντολή να αναλάβουν τη σημαντική αυτή δράση που απαιτείται.

Οι νεότεροι έδειξαν τη μεγαλύτερη ανησυχία, με το ποσοστό του 69% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 14-18 ετών να δηλώνει, ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Αλλά και ποσοστό 58% των ατόμων άνω των 60 συμφώνησαν με αυτή την άποψη, υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει τελικά τεράστιο χάσμα γενεών.

Ακόμα και όταν η δράση για το κλίμα απαιτούσε σημαντικές αλλαγές στη χώρα τους, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε υπέρ των μέτρων.

Σε χώρες δε, όπου τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπής ρύπων, οι άνθρωποι υποστήριξαν σθεναρά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ με 65% υπέρ, της Αυστραλίας με 76% και της Ρωσίας με 51%, αντίστοιχα.

Σε περιοχές όπου η καταστροφή των δασών είναι μια μεγάλη αιτία εκπομπών ρύπων, οι άνθρωποι ψήφισαν υπέρ της διάσωσης των δέντρων με 60% στη Βραζιλία και 57% στην Ινδονησία.

Συνολικά, οι πιο δημοφιλείς δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ήταν η προστασία και η αποκατάσταση των δασών, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη δεύτερη θέση και έναν γεωργικό τομέα φιλικό προς το κλίμα να ακολουθεί στην τρίτη θέση.

