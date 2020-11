View this post on Instagram

Mitä ääntä apina kuuntelisi, jos se saisi valita? Korkeasaaren valkopääsakit pääsivät mukaan Aalto-yliopston tutkimukseen, jossa testattiin apinoiden mieltymyksiä eri ääniä kohtaan. Eläintarhoissa tavallisimmat eläinten virikkeet liittyvät ruokaan tai hajuihin. Nyt tutkimuksessa selvitettiin äänen mahdollisuuksia toimia tarhaeläinten virikkeenä. Sakit saivat itse päättää, milloin kuuntelivat ääniä. Eläimet yllättivät tutkijansa: kun vertailtiin kuuntelevatko ne mieluiten tunnelmamusiikkia, vauhdikkaampaa elektronista musiikkia, sateen ropinaa, hiljaisuutta, vai liikenteen ääniä, oli näistä viimeinen vaihtoehto suosituin apinoiden keskuudessa! ▫️ What sounds would a monkey listen to, if it had a choice? Korkeasaari Zoo's white-faced sakis got to take part in Aalto University's study to find out what sounds they liked the most. In zoos, enrichments for the animals are usually based on food or scents. Now the possibility to use sound as an enrichment was studied. The sakis got to choose when they wanted to listen to the sounds. The animals surprised the researchers: when studied if they enjoyed peaceful music, electronic music, the sound of rain, silence, or traffic sounds - the last one was the most popular sound among the monkeys! ▫️ Valkopääsaki - White-faced saki - Pithecia pithecia