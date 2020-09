Ένα σπάνιο και ακριβό φυτό εσωτερικού χώρου εκλάπη από τον βοτανικό κήπο του Κράιστσερτς, στη Νέα Ζηλανδία.

Πρόσφατα εξαφανίστηκε από τον βοτανικό κήπο μια variegated monstera (ποικιλόμορφη μονστέρα) που- σύμφωνα με τον Guardian- είναι ένα από τα πιο «πολύτιμα» φυτά εσωτερικού χώρου στον κόσμο. Τα ιδιαίτερα λευκά- πράσινα φύλλα του πιθανόν να το κάνουν ιδιαίτερα πολύτιμο στη μαύρη αγορά, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Η κλοπή έγινε ενώ στον βοτανικό κήπο είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία εγκατάστασης κυκλώματος ασφαλείας με κάμερες, για την προστασία των ορχιδέων. «Είναι λυπηρό ότι εξαιτίας του εγωισμού 1-2 ανθρώπων δεν μπορούμε πλέον να μοιραστούμε αυτό το φυτό με τον κόσμο. Ήταν εδώ για να το απολαμβάνουν», δήλωσε ο Βόλφγκανγκ Μποπ, διευθυντής του βοτανικού κήπου.

«Δεν θέλουμε να τα κλείσουμε όλα κάπου, απλά ζητάμε από τους ανθρώπους να μην καταστρέφουν ή να παίρνουν φυτά», συμπλήρωσε. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο κλέφτης πρέπει να ήταν αρκετά αθλητικός τύπος, γιατί έπρεπε να σκαρφαλώσει σε έναν ψηλό γυάλινο τοίχο για να μπει στον χώρο των ορχιδέων όπου ήταν το φυτό. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.



Η κλοπή έγινε ενώ οι πωλήσεις των φυτών εσωτερικού χώρου γνωρίζουν «άνθιση»- και- στη Ν. Ζηλανδία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους millennials. Και ο Βόλφγκανγκ Μπομπ σημείωσε ότι έχει ο βοτανικός κήπος παρατήρησε την αύξηση του ενδιαφέροντος για αυτά τα φυτά.

The theft comes as the sales of indoor plants boom in New Zealand, especially among millennials, many of whom are unable to nurture babies or pets due to financial and property constraints.

Η Μπρίτζετ Ρένι, λάτρης φυτών στο Κράιστσερτς, εκτίμησε ότι θα είναι δύσκολο να πωληθεί το φυτό, επειδή τα ξεχωριστά «φύλλα του είναι σαν αποτυπώματα, κανένα δεν μοιάζει με το άλλο». Πάντως, εκτίμησε ότι ακόμη και ένα μόσχευμα του φυτού μπορεί να πωληθεί για έως και 3.000 δολάρια Ν. Ζηλανδίας (περίπου 1.600 ευρώ).

Με πληροφορίες από Guardian