Η ατμοσφαιρική μόλυνση έχει μειωθεί στις αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη από την επιβολή των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες από το δορυφόρο Sentinel-5, ευρωπαϊκές πόλεις, όπως οι Βρυξέλλες, το Παρίσι, η Μαδρίτη, το Μιλάνο και η Φρανκφούρτη, κατέγραψαν μείωση στα μέσα επίπεδα του βλαβερού διοξειδίου του αζώτου κατά την περίοδο 5-25 Μαρτίου σε σύγκριση με τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδους του 2019.

On Friday we released new #NitrogenDioxide maps over #Italy, #France and #Spain.

The new images clearly illustrate a strong reduction of nitrogen dioxide concentrations over major cities across Europe – specifically #Milan, #Paris and #Madrid.

