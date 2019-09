View this post on Instagram

A la une de «Libé» lundi 23 septembre ONU. La Terre sur les épaules. Ce lundi s'ouvre à New York le sommet des Nations unies sur le climat, avec les absences remarquées de Trump ou encore de Bolsonaro. Face aux efforts à accomplir, le secrétaire général, António Gutteres, appelle les pays à arrêter les beaux discours et à prendre «des engagements concrets» ; Egypte : «J'avais peur de manifester mais j'étais heureux d'être là». Répondant à un appel lancé via les réseaux sociaux, des centaines de manifestants à travers le pays sont descendus dans les rues vendredi soir. La crise économique semble au cœur de la colère ; Justice. Des victimes du Mediator à la vie brisée. Le procès contre la firme Servier s'ouvre ce lundi. Son coupe-faim a causé des centaines de morts et contraint des centaines de personnes à être opérées du cœur. «Libération» s'est entretenu avec trois d'entre elles ; Design. Memphis, la fièvre du mobilier. Provocateur, instinctif et flashy : le mouvement lancé au début des années 80 à Milan par Ettore Sottsass et une bande de jeunes créateurs est remis en lumière dans une exposition qui retrace une éphémère aventure vouée à libérer les objets de leur fonction. 📷 Shanghai en 2016. Photo Qilai Shen. @panospictures @rea_photos #climatechange #un