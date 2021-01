Με ένα πρωτότυπο τρόπο γιόρτασε η Rihanna το ξεκίνημα της προεδρικής θητείας του Τζο Μπάιντεν -και το τέλος του Ντόναλντ Τραμπ: βγάζοντας έξω τα σκουπίδια.

Λίγες μόλις ώρες μετά την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, η 32χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία της από το εξώφυλλο που είχε κάνει τον περασμένο Σεπτέμβριο για το Harper's Bazaar.

Στη φωτογραφία φορά μια μπλούζα με τη φράση «τέλος στο ρατσισμό με οποιονδήποτε τρόπο», μαύρα γυαλιά και ροζ ψηλοτάκουνα ενώ βγάζει έξω δυο σακούλες με σκουπίδια, τις οποίες κρατά στα χέρια.

«Είμαι απλώς εδώ για να βοηθήσω», έγραψε η Rihanna στη λεζάντα της φωτογραφίας, προσθέτοντας το hashtag #wediditJoe [σ.σ. τα καταφέραμε Τζο] με αφορμή το viral πλέον βίντεο της Κάμαλα Χάρις να ενημερώνει τον Μπάιντεν πως κέρδισε τις εκλογές το Νοέμβριο.

Η διάσημη τραγουδίστρια είχε εκφράσει πολλές φορές δημοσίως την αντίθεσή της με τις πολιτικές του πρώην Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την ψευδή ανακοίνωση νίκης του Τραμπ το βράδυ των εκλογών, έγραψε στο προφίλ της την φράση «Μέτρα κάθε ψήφο, θα περιμένουμε».

Επίσης τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία της δίπλα από ένα γκράφιτι που έλεγε «Fuck Trump», προσθέτοντας ένα hashtag αντίστροφης μέτρησης ως τις εκλογές.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παίξει ένα από τα τραγούδια της σε μια προεκλογική συγκέντρωση το 2018, δεν δίστασε επίσης να εκφράσει ξανά την δυσαρέσκειά της.

«Ούτε εγώ ούτε οι δικοί μου θα βρισκόμασταν ποτέ σε μια από αυτές τις τραγικές συγκεντρώσεις», είχε γράψει τότε στο Twitter.

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ