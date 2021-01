Ο 65χρονος ηθοποιός Μπρους Γουίλις φέρεται να μπήκε χωρίς μάσκα σε κατάστημα της αλυσίδας Rite Aid, παραβιάζοντας τους υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν στην περιοχή λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα με μια πηγή του Page Six, ο 65χρονος ηθοποιός Μπρους Γουίλις μπήκε χωρίς μάσκα σε κατάστημα της αλυσίδας Rite Aid, και οι υπόλοιποι πελάτες του φαρμακείου ενοχλήθηκαν.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU