Με ανάρτησή του στο Twitter, ο τραγουδιστής των Jamiroquai, ξεκαθαρίζει πως δεν ήταν ο διαδηλωτής «με το καπέλο Βίκινγκ» που εισέβαλε στο Καπιτώλιο.

Ο Jay Kay, ο Βρετανός τραγουδιστής του δημοφιλούς συγκροτήματος, είναι γνωστός για τις εμφανίσεις του με εκκεντρικά καπέλα, όπως στο βίντεο κλιπ του Virtual Insanity. Πρόσφατα εμφανίζεται με ένα «στέμμα» το οποίο τον κάνει να μοιάζει με μέλος των Empire Of The Sun. Ο ίδιος λάνσαρε το «στέμμα» αυτό, για πρώτη φορά, στο βίντεο κλιπ του Automaton.

Σημειώνεται ότι πριν περίπου μία δεκαετία εμφανιζόταν και με φτερά στο κεφάλι, που παρέπεμπαν, στους γηγενείς των ΗΠΑ, για τις κουλτούρες των οποίων έτρεφε μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ έβαφε και το πρόσωπό του.

O τραγουδιστής, με ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε πως δεν είναι εκείνος ο διαδηλωτής που εισέβαλε στο Καπιτώλιο με εμφάνιση που στοιχεία της παρέπεμπαν στις δικές του.

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc